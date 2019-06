Trasferta in Valle d’Aosta ricca di successi e divertimento per i ragazzi dell’OSGB Merate.

OSGB Merate Calcio: goal e tante emozioni

Nel fine settimana dal 14 al 16 giugno infatti sei squadre del settore giovanile dell’OSGB Merate sezione calcio hanno partecipato al torneo estivo internazionale in Val d’Aosta. Le squadre dal 2006 al 2011 hanno dato il meglio e i ragazzi sul campo non si sono risparmiati ottenendo anche dei risultati di assoluto rilievo.

In particolare sono da segnalare il 1° posto assoluto per i bambini del 2010, il 2° per quelli del 2011 e il 4° per quelli del 2009, ma anche in tutte le altre categorie sono arrivati risultati più che lusinghieri.

Grande soddisfazione dunque in primo luogo per tutti i ragazzi, ma anche per allenatori, dirigenti e società che mettono tanto impegno ed entusiasmo per aiutare la crescita sportiva e non solo dei “loro” piccoli atleti.