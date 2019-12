Incentivare la pratica motoria in tutto il territorio regionale attraverso percorsi sportivi-educativi mirati alla crescita, al benessere e all’inclusione dei giovani: è l’obiettivo dei 31 progetti che verranno finanziati grazie al bando ‘Lo Sport: un’occasione per crescere insieme’, cofinanziato in misura paritaria da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, con uno stanziamento complessivo di 1 milione 440.000 euro. Due delle meritevoli realtà dedicate a Sport e Giovani sono nel Lecchese, e precisamente nel Meratese. Si tratta di Monsereno Horses Asd discipline equestri, Imbersago, con il Progetto ‘A Cavallo tra adolescenza ed età adulta’ ed Evo ssd srl, Colle Brianza, con il Progetto ‘Cime: corpi in movimento e in esplorazione’.

Sport e Giovani: Regione Fondazione finanziano 31 progetti

Obiettivo del bando è la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva tra bambini e giovani, attraverso il supporto di interventi sviluppati all’interno di una collaborazione tra le organizzazioni che si occupano di formazione e educazione e le realtà sportive del territorio. L’assessorato regionale allo Sport sosterrà sul territorio lombardo la realizzazione di progetti che siano in grado, da un lato di ricomprendere a pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e, dall’altro, di massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi. Tali interventi dovranno essere rivolti a bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni e bambini e giovani con disabilità di età compresa tra i 6 e i 25 anni.

Sport, ottimo metodo educativo

“Lo sport – ha spiegato l’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi – è il miglior strumento di crescita e prevenzione del disagio sociale giovanile oltre ad aiutare a diffondere la cultura della non violenza e a essere un elemento essenziale di corretti stili di vita. Lo sport per il rispetto degli altri e delle regole – ha continuato – autodisciplina l’abitudine alla fatica e all’impegno, la cooperazione all’interno della squadra, l’accettazione della sconfitta, la capacità di gestire le difficoltà e i problemi. Obiettivo del bando è la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva tra bambini e giovani attraverso il supporto di interventi sviluppati attraverso una collaborazione con Fondazione Cariplo”.

Valori, salute, inclisione

I progetti riguardano tre aree di intervento. La prima è ‘Sport e valori’ con progetti che vanno a sperimentare in modo diretto valori quali la lealtà, il rispetto delle regole, il rifiuto della violenza, il lavoro di squadra, l’abitudine all’impegno, l’accettazione della sconfitta e la gestione della vittoria. La seconda è ‘Sport e salute’, nella quale promuovere l’adozione di stili di vita sani e contrastare comportamenti non salutari, come fumo, abuso di alcool e droghe. Il terzo intervento è dedicato invece ‘Sport e inclusione’, per promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi che faticano in modo particolare ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con riferimento alle persone con disabilità e alle fasce fragili della popolazione.

Ecco tutti gli altri progetti finanziati

PROVINCIA DI BERGAMO – 4 progetti

1- Asd Rugby Valle Camonica, Costa Volpino, Progetto ‘Mischiamoci’,

2- Cus Bergamo Asd, Bergamo, Progetto ‘Attivasport 2.0: Alleanze educative per promuovere lo sport’,

3- Csi Bergamo, Bergamo, Progetto ‘GrowInSport’,

4- Smuotivi, Bergamo, Progetto ‘Con.St.A.nce’,

PROVINCIA DI BRESCIA – 3 progetti

1- Artistica Brescia Asd, Flero, Progetto ‘A corpo libero’,

2- Asd Bresciana Non solo sport Onlus, Brescia, Progetto ‘FisicaMente’,

3- Centro sportivo Libertas, Brescia, Progetto ‘Promuovere sport e salute: una sportiva educazione per una sana crescita’,

PROVINCIA DI COMO – 3 progetti

1- Società Canottieri ‘Lario Giuseppe Senigaglia’, Como, Progetto ‘Sport & Skills – Sviluppare Competenze trasversalinattraverso le attività sportive’,

2- Csi Como, Alta Valle Intelvi, Progetto ‘Shootout: in movimento per scartare le barriere’,

3- Kaire Sport, Lurate Caccivio, Progetto ‘Sport-Enti: scuola di coesione’.

PROVINCIA DI CREMONA – 1 progetto

1- Uisp Cremona, Cremona, Progetto ‘Sport per tutti: lo sport inclusivo a Cremona’,

PROVINCIA DI MANTOVA – 2 progetti

1- Centro Polisportivo e Culturale ‘San Lazzaro’, Mantova, Progetto ‘Dal gioco allo Sport: percorsi sportivi-educativi perpromuovere inclusione sociale e corretti stili di vita tra bambini e ragazzi’,

2- Asd Olimpia Suzzara, Suzzara, Progetto ‘Sportability: l’abilità dello sport per una crescita inclusiva, relazionale e sana’.

PROVINCIA DI PAVIA – 2 progetti

1- Blu Pavia Ssd Srl, Pavia, Progetto ‘Sportabilità 2.0’,

2- Pian del Poggio Bike & Ski asd, Santa Margherita di Staffora, Progetto ‘Sulle Ali dello sport’,

PROVINCIA DI MILANO – 10 progetti

1- Asd Rugby Cernusco, Cernusco Sul Naviglio, Progetto ‘Complici alla meta. Percorsi sportivi di comunità’,

2- Asd Ring Of Life, Milano, Progetto ‘Sportabilia’,

3- Asd Gso Don Bosco, Arese, Progetto ‘Sport: percorso (di) vita’,

4- Associazione ‘La Comune’, Milano, Progetto ‘Sportivamente’,

5- Acsi Comitato Regione Lombardia, Milano, Progetto ‘Equi-Vale’,

6- Scuola Basket Sound Asd, Milano, Progetto ‘Gioco d’anticipo’,

7- A.s. Santa Lucia, Milano, Progetto ‘Let’s sport!’,

8- Asd Osaf, Arluno, Progetto ‘Tai: Triathlon Adattato e integrato per giovani autistici e i loro coetanei’,

9- Bikram Yoga Ssd Srl, Milano, Progetto ‘A.Sana in corpore sano’,

10- EastRiver Asd Aps, Milano, Progetto ‘Sport river – sport in Martesana at east river’,

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – 1 progetto

1- Uisp Monza e Brianza, Monza, Progetto ‘Sport4life: promuovere lo sport a scuola per una vita più sana, il benessere e la crescita dei ragazzi’,

PROVINCIA DI VARESE – 3 progetti

1 – Vharese Onlus, Varese, ‘A Varese con il Vharese si impara lo sport e si conosce il territorio’

1- Fc Lonate Ceppino Asd, Lonate Ceppino, Progetto ‘CorRete: senti che goal! Percorsi propedeutici di avviamento allo sport’

2- Accademia Bustese Pattinaggio, Busto Arsizio, Progetto ‘B.A. Inclusive. Pattinaggio e nuoto per l’inclusione’.