Dopo l’ottima stagione 2018 coronata da numerosi risultati di rilievo e il sorprendente inizio della nuova, con la vittoria domenica scorsa del neo Esordiente Marco Guercilena all’ XCO Campochiesa d’Albenga, il Team Alba Orobia Bike ha ufficialmente aperto la stagione 2019 con la presentazione della squadra e dei programmi per l’imminente avvio del proprio calendario sportivo.

Si alza il sipario sulla nuova stagione

Nella stessa Sala Consiliare del Municipio di Robbiate dove ad inizio dicembre lo storico sodalizio lecchese aveva consegnato i riconoscimenti ai protagonisti di un’annata particolare che ha coinciso con il 60° anno di attività, il Team Alba Orobia Bike ha svelato ambizioni e sogni per la stagione sportiva ormai alle porte. Presenti, oltre al Presidente del Comitato Provinciale della FCI di Lecco, Alessandro Bonacina, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Robbiate, Eleonora Dozio e il Consigliere Comunale con delega ad ambiente e territorio Mario Giovanardi, impegnato in un progetto di valorizzazione del Monte Robbio, sede in passato di diverse manifestazioni organizzate dal Team Alba Orobia Bike, che verrà coinvolto nei prossimi mesi nelle attività di rivalutazione del territorio.

Il presidente Galli: “Orgoglioso di far parte di questa realtà”

“Questa è una realtà che ci rende orgogliosi di farne parte – ha sottolineato il presidente Sergio Galli che ha voluto complimentarsi con tutta la squadra per l’attività che ormai da 60 anni rappresenta un’eccellenza del territorio – Le tante vittorie ottenute negli anni, ma soprattutto i tanti ragazzi che attraverso questa squadra sono diventati prima atleti e poi uomini, fanno dal Team Alba Orobia Bike uno tra gli esempi sportivi più significativi per la crescita dei giovani”.



Clicca e scorri per vedere tutte le foto

Presentati tutti gli atleti

Presentati anche tutti gli atleti del sodalizio robbiatese a partire dai 25 ragazzini delle categorie Giovanissimi che saranno impegnati nelle prove del circuito Asso Bike Junior e del Trofeo Lombardia, Campionati Regionale e Provinciale, ma sopratutto nella gara di casa che il Team Alba Orobia Bike organizzerà il 9 giugno 2019 alla pista Sernovella, il classico Trofeo Zagni. Gli Allievi (10), gli Juniores (2) e l’unico Under 23 saranno invece impegnati nelle gare del calendario nazionale il più esigente banco di prova per i ragazzi delle categorie agonistiche Esordienti.

Il servizio completo in edicola martedì 19 febbraio sul Giornale di Merate