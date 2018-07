Si è disputata a Pagnano la settima edizione di beach volley misto 4 vs 4 serale. Il torneo è stato organizzato dalla società “Ac Pagnano” e ha visto la partecipazione di ben 21 squadre. Che sono rimaste impegnate da mercoledì 4 luglio a giovedì 19.

Il beach volley serale di Pagnano: com’era strutturato

Ciascuna partita era composta da due set di dieci minuti l’uno, con l’obbligo di presenza costante in campo di due donne. Il torneo è inoltre stato diviso in tre fasi: la prima costituita da tre gironi di sette squadre, in cui l’accesso alla fase successiva è stato garantito alle prime quattro classificate. La seconda composta da altri tre gironi questa volta però di quattro squadre, con l’accesso alla terza fase delle prime, le seconde e le due migliori terze. Gli incontri dei quarti di finale sono stati invece determinati da un sorteggio, i cui scontri diretti hanno determinato le semifinali e successivamente le finali.

Le classifiche e il prossimo appuntamento

Alle finali, delle 21 totali, sono arrivate le squadre “Kiss my ace”, “Ora cerco su google”, “Rutti di bosco” e “Si salvi chi può”, arrivate rispettivamente quarta, terza, seconda e prima.

Con questo evento si sono quindi conclusi i vari tornei organizzati dall’”Ac Pagnano”; l’ultimo appuntamento si terrà il 26 agosto e sarà la “Strapagnano”, manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti. Il suo percorso si snoderà per 8, 12, 16, 22 e 26 chilometri nel Parco del Curone e sarà costituito da vari punti di ristoro.