Sabato 30 giugno nei circuiti sportivi di Parabiago e Torino gli atleti dell’Associazione Sportiva Padernese Pattinaggio hanno dato lustro alla propria scuola.

Fuoco e fiamme per la Padernese Pattinaggio a Parabiago

Notevoli risultati a Parabiago per i ragazzi dell’ Associazione Sportiva Pattinaggio di Paderno a Parabiago.Sia gli juniores che i seniores si fanno sentire.Tra le prestazioni più notevoli vi sono quella di Costantin Alincai, il quale di poco riesce a raggiungere il podio.Non altrettanto fortunati è invece Simone Pedrinelli nella gara sprint juniores che viene falciato in curva da un avversario.Ottima gara anche per Sara e Leonardo Fossati con il compagno Riccardo Troiano.

Memorial Giaccaglia a Torino

Domenica 1 luglio si è svolta a Torino la quinta edizione del Memorial Giaccaglia. Durante la mattinata si sono svolte le gare dei piccoli e degli esordienti.In particolare tra gli esordienti spicca come di consueto Julia Bedon con le sue due vittorie nella 2000 e nella 300 sprint.Durante il pomeriggio invece hanno gareggiato i senior e gli juniores. Buone prestazioni per Gionata Ripamonti unico rappresentante padernese nella categoria ragazzi. Ci sono stati inoltre notevoli piazzamenti nella categoria femminile tra cui un secondo e un terzo posto per Giulia Corsini e un terzo posto di Alessia Lorini nella gara sprint.Nella gategoria maschile invece si fa sentire Marco Bedon con un primo posto nella 5000 e un bronzo nella sprint.Tra gli juniores invece un agguerritissimo Simone Pedrinelli si aggiudica la finale dopo aver raggiunt il miglior tempo nella 500 sprint.Ulteriore piazzamento per Alice Donghi con una quinta posizione sia nella sprint che nell’ interminabile 10000 metri. Notevole inoltre anche il quarto posto di Sara Fossati.

.