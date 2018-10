Opposto ignorante? No, da 110! Antonella Cuciniello, pallavolista di Olgiate Molgora che gioca opposto nel Mandello in B2, si è laureata in igiene dentale con il voto di 110.

Opposto ignorante? Che bufala!

Sbugiardato dunque il detto che per cui gli opposti debbano essere «ignoranti», perché non devono pensare e schiacciare solo forte. «E’ stata dura laurearmi – racconta Antonella – Le mie compagne hanno festeggiato con me l’importante traguardo raggiunto. Durante questi anni di studio sono state un supporto morale e una valvola di sfogo durante i periodi di stress». Per festeggiare l’importante traguardo le sue compagne di squadra le hanno organizzato una serata lontana dalla palestra. «E’ uscita provata», hanno confessato ridendo alcune sue compagne di squadra.

