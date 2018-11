L’Osgb Merate presenterà ufficialmente nel pomeriggio di giovedì 13 dicembre un progetto fortemente voluto e totalmente autofinanziato rivolto ai bambini diversamente abili dai 6 ai 10 anni.

“Insieme si può… Insieme si sport” con Osgb Merate

Un progetto fortemente voluto e totalmente autofinanziato quello che l’Osgb Merate presenterà nella giornata di giovedì 13 dicembre. Si tratta di un corso di propedeutica allo sport per i bambini diversamente abili. Un’iniziativa, questa, che la società presieduta da Emilio Colombo e dalla vice Anna Albani metterà in campo con il chiaro fine di offrire un’opportunità di crescita, formazione e inclusione che sono i pilastri fondanti del sodalizio meratese sempre ben sintetizzati nello slogan “L’uomo al centro… non il pallone”. Nello specifico si tratta di un corso che si svolgerà a partire da gennaio nei pomeriggi del giovedì dalle 16.30 alle 18 nella palestra dell’oratorio di Merate. Si sfrutta, non a caso, la presenza dei bambini in oratorio per il catechismo. Grazie alla disponibilità di Davide Crippa e Paola Cattelan sarà totalmente indirizzato e finalizzato a “favorire lo scambio e la relazione tra i ragazzi normodotati e i diversamente abili”. Il progetto si propone come un’occasione “per giocare, provare sport e stare insieme con l’utilizzo di attrezzature sportive, oltre a momenti di preparazione singola e di gruppo”. Per informazioni sia sull’Open Day che sul corso vero e proprio è possibile telefonare a Davide 339.6260471 o a Paola 333.4237278.