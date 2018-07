Juri Zanotti, classe 1999 di Airuno, è arrivato primo ai campionati italiani di mountain bike under 23.

Juri Zanotti e il suo primo posto

Juri Zanotti, del team Torpado Gabogas, ha gareggiato a Pila, in Val d’Aosta, guadagnandosi il primo posto nel campionamento di mountain bike under 23. È il secondo tricolore consecutivo per Zanotti: anche lo scorso era riuscito a vincere tra gli juniores. Zanotti ha avuto anche un’altra grande soddisfazione quest’anno: essere convocato agli Europei, che si svolgeranno domenica 29 luglio a Statteg, in Austria.