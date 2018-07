Campionato pony italiano 2018: grandi risultati per la scuderia Il Picchio Asd di Merate. Si sono da poco conclusi con un bottino di ben 11 medaglie, i Campionati Italiani Pony 2018. Ad essi ha in effetti partecipato anche la scuderia meratese Il Picchio Asd. I Campionati Italiani del 2018 si sono svolti nel periodo compreso tra mercoledì 27 giugno e domenica 8 luglio a Cervia (Ra).

Campionato pony 2018: il programma

L’intenso programma prevedeva tre tipologie di discipline sportive. La prima di queste era “Campionato Italiano Ludico Pony”. E’ durata dal 27 giugno all’1 luglio. Poi, “Campionato Italiano Dressage Pony”. Questa è durata dal 2 luglio al 4 luglio. Infine, “Campionato Italiano Salto Ostacoli Pony”. Quest’ultima è durata dal 5 luglio all’8 luglio.

Molti i riconoscimenti ottenuti

Già il primo giorno dell’esordio sono arrivati i primi riconoscimenti. Una medaglia d’oro e il titolo di Campioni Italiani conquistato nella disciplina Carosello Master. Una medaglia d’oro nella disciplina Gimkana Cross C2. Infine un ottimo bronzo in Gimkana Cross C3. Veramente niente male per essere solo il primo giorno di gare. Infatti anche i giorni successivi sono trascorsi in un susseguirsi di emozioni e ottimi risultati. Poi proprio nell’ultima fase di gare, quella riservata al Salto Ostacoli, i ragazzi del Team meratese hanno dimostrato il vero valore e una determinazione fuori dal comune.

Convocazione dalla Federazione Italiana Sport Equestri

Ma le buone notizie non sono finite. Infatti, la continuità di risultati ottenuti durante la stagione agonistica e gli ottimi risultati conquistati in questa edizione dei Campionati Italiani hanno permesso alla compagine Meratese di ottenere la convocazione dalla Federazione Italiana Sport Equestri per due grandi appuntamenti.

I due grandi appuntamenti equestri

Dal 29 agosto al 2 settembre si terranno infatti le Ponyadi. La sede di gara selezionata sarà un prestigioso Centro Ippico a Tor di Quinto (Roma). Dal 20 al 23 settembre i ragazzi di Francesca saranno invece impegnati in un altro importante evento nazionale, il Trofeo Coni Kinder+Sport. Esso è un trofeo itinerante. Per quest’anno la sede di gara prescelta sarà Rimini. Lì si affronteranno prove di Dressage e Gimkana Jump sfidando squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia. I ragazzi selezionati per questo importante evento sono Comi Ginevra, Liseno Gaia, Frigo Attilio e Viviani Sofia.

La scuderia Il Picchio Asd

La scuderia Il Picchio Asd si trova a Merate, in provincia di Lecco. Essa è capitanata dall’istruttrice federale Rovelli Francesca e dal padre Rovelli Flavio. E’ affiliata al Centro Ippico “La Camilla” di Cinisello Balsamo. E’ inoltre rappresentata dall’istruttrice Palma Cristina.