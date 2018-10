Nelle cornice dei colli torinesi si è concluso il primo campionato italiano Energy Saving, quest’anno denominato “Green endurance” e riservato ai soli veicoli 100% elettrici.

Energy Saving: mobilità sostenibile

La competizione Energy Saving ha lo scopo di promuovere la mobilità sostenibile in tutto il territorio nazionale e far conoscere i veicoli elettrici. L’efficienza energetica, lo stile guida, le strategie energetiche, l’analisi del percorso ed il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori, costituiscono i fattori determinanti per la classifica. La gara conclusiva del Green endurance, organizzata da Bmg Motor events, si è tenuta a Torino in partnership con Future mobility week al Lingotto. Gli equipaggi sono entrati nel vivo della competizione con una prova su strada di 68 km che ha sancito la Green pole position. Ad aggiudicarsi la terza pole stagionale è stata la Renault Zoe di Ecomotori estra racing team con il pilota Nicola Ventura navigato da Daniela Marchisio. Infatti con un consumo di soli 7,75 kWh hanno conquistato i cinque punti extra messi in palio. Alla mezzanotte la partenza del primo settore di gara che ha visto gli equipaggi in gara affrontare il colle di Superga e successivamente quello del Lys. Infine, nella classifica assoluta che combina le prove speciali con il consumo, è stata per la terza volta consecutiva Renault Zoe di Ecomotori estra racing team messa a disposizione da Autovittani a svettare su tutti. Al secondo posto ancora una Renault Zoe condotta da Lorenzo Rossi e Claudio Canale. Sul terzo gradino del podio l’equipaggio composto da Pasquale Palermo e Giovanna Caldara su Nissan Leaf.

Le classifiche finali di Green endurance

La gara di Torino ha anche sancito le classifiche finali del primo campionato italiano Green endurance organizzato da AciSport. Nicola Ventura e Daniela Marchisio si laureano campioni italiani assoluti. Ecomotori Estra Racing Team di Cernusco Lombardone vince infatti il titolo Scuderie mentre a Renault va il titolo Costruttori. Il trofeo Energy saving, novità importante del 2019 che prende in esame le sole performance di consumo, vede la vittoria di Nicola Ventura di Robbiate (piloti) e Claudio Canale (Navigatori). Giusto il tempo di ricaricare le batterie e si inizierà a lavorare alle grosse novità per la stagione 2019.