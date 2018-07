Bis di medaglie Tricolori per il team Ktm Protek Dama.

Nella comunità montana dell’Alpago, a ridosso delle Dolomiti bellunesi, a Lamosano, si è svolta una tre giorni di gare in cui si assegnavano i titoli Italiani di due specialità, Xce assoluti e Xco giovanili. Il team monticellese Ktm Protek Dama è stato protagonista già dalla prima giornata in cui era in palio la maglia di Campione Italiano XC Eliminator. Tre i biker in gara. Il migliore è Lorenzo Ferrario (Junior), che si aggiudica la medaglia di bronzo pur gareggiando anche contro atleti Elite ed Under 23. “Sapevo di poter far bene in questa specialità esplosiva, si addice alle mie caratteristiche. Con un pizzico di esperienza in più avrei potuto ottenere un risultato migliore. Mi preparerò meglio per le prossime uscite internazionali”. Nella stessa gara Denis Fumarola si porta a casa la decima posizione e Manuel Meneghetti chiude 25°.

Calvetti resta seconda agli Internazionali d’Italia

Nella giornata di sabato va in scena l’ultima tappa degli Internazionali d’Italia, la Campionessa Italiana Serena Calvetti deve difendere la maglia di leader vinta la scorsa stagione, partendo in seconda posizione e non al massimo della forma, causa una leggera forma di tracheite. Nonostante questo, ottiene un buon sesto posto e mantiene la seconda piazza nella classifica generale degli Internazionali d’Italia. Sempre tra le ragazze, buona la prova di Letizia Motalli, che chiude quinta tra le Junior. Stessa categoria al maschile, Emanuele Huez, condizionato da un forte mal di schiena chiude in 20^ posizione. Negli Under 23 ed Elite bene Domenico Valerio, 18°, poi Beltain Schmid, 27°, Daniel Tassetti, 34° ed Edoardo Xillo, 39°.

Campionato Italiano Esordienti e Allievi

Domenica si disputa il Campionato Italiano Esordienti ed Allievi. Gli arancioneri si presentano agguerriti e determinati con le loro Ktm Myroon Prestige. Quinto Mattia Beretta, Allievo secondo anno, un piazzamento conquistato in rimonta su un percorso che non è congeniale alle sue caratteristiche, 46° Samuele Motta Fra le Allieve Marta Zanga termina in 11°^posizione. Ta gli Allievi, primo anno, nono Tommaso Pandini. Nella categoria Esordienti secondo anno, 84° Matteo Bianchini, mentre Tommaso Nalin, Esordienti 1° anno, è 83°. Sempre in una località delle Alpi, a Sestriere in Piemonte, si è disputato il Campionato Italiano Marathon. Simone Colombo, combattivo e determinato come sempre, chiude la sua prova terzo tra i Master 3.