As Merate Gym in festa, Giulia Stetco campionessa italiana

Si colora d’oro la spedizione dell’As Merate Gym nella kermesse nazionale denominata Ginnastica in festa che si è tenuta a Rimini dal 22 giugno all’1 luglio. Ben venti le atlete in gara col body nero verde. Il risultato più eclatante lo mette a segno Giulia Stetco, classe 2004, che regola la bellezza di 121 avversarie ottenendo il titolo nazionale All Round livello LB Junior3.

“Negli occhi una determinazione mai vista prima”

L’allenatrice Cecilia Colombo descrive così gli attimi che precedono la gara valsa l’oro. “Nei minuti che precedono l’entrata in campo gara, mentre davo a Giulia le ultime dritte, ho visto nei suoi occhi una determinazione che non avevo mai visto così in lei prima di quel momento… li ho capito che quella gara poteva e doveva essere sua!”

Conquistate anche tre medaglie d’argento

La spedizione dell’As Merate Gym si completa con la conquista di tre argenti, uno a squadre nella Junior/Senior LB e due individuali con Mariagrazia Rocca e Silvia Riva che concludono la loro gara a pari merito. Sul Giornale di Merate in edicola domani il resoconto completo della manifestazione con le foto di tutte le atlete.