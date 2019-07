“Bene l’ampliamento del Parco di Montevecchia ma necessari interventi più rapidi. Ad affermarlo è il consigliere regionale Raffaele Straniero (Pd), a seguito dell’approvazione del progetto di legge 80, che ha portato all’ampliamento del Parco regionale di Montevecchia e della valle del Curone.

Ampliamento del Parco di Montevecchia

“Si tratta- sottolinea Straniero- di circa 228 ettari, di cui 218 nel Comune di Missaglia, che mette in salvaguardia un’area a vocazione agricola, che ospita nuclei storici, cascine e ville di notevole interesse artistico, per le quali sono previsti piani di recupero. La nuova legge tutela un’area di grande pregio ambientale”. “Il Consiglio – conclude Straniero- ha approvato all’unanimità il provvedimento che giunge però in aula dopo quasi tre anni di iter. In aula abbiamo sottolineato la lunghezza della procedura e la necessità di dare ai territori risposte più rapide”.