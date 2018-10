L’Assemblea del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese riunitasi giovedì 4 ottobre ha eletto il nuovo presidente e il vice presidente, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere.

Simona piazza guida il Sistema bibliotecario lecchese

Un’elezione che si è resa necessaria per sostituire la presidente uscente Giuseppina Spezzaferri, in carica dall’inizio del 2016.Il Sistema Bibliotecario è lo strumento che garantisce la cooperazione e l’integrazione tra le biblioteche (67 compresi i punti di prestito) del territorio offrendo ai cittadini un servizio organico, qualificato e condiviso e per assicurare il raggiungimento di standard comuni per le biblioteche associate, nell’ottica dello sviluppo armonico della rete bibliotecaria nel suo complesso. La carica di presidente è andata a Simona Piazza, assessore alla cultura del Comune di Lecco, già vice presidente, mentre Federica Gargantini, assessore alla cultura del Comune di Merate, è stata eletta vice presidente.