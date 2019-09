“Domani, sabato 21 e domenica 22 settembre i parlamentari della Lega Lombarda – Lega Salvini della provincia di Lecco ed i militanti si mobiliteranno nelle piazze del territorio per la raccolta firme “Salvini non mollare “– a sostegno dell’ azione politica delle Lega e del suo segretario federale”. Ad annunciarlo è il commissario provinciale Stefano Parolari.

“Salvini non mollare”: week end di mobilitazione e raccolta firme nel Lecchese

“Dopo il grande successo di Pontida , dello scorso 15 settembre, domani e domenica scenderemo in piazza per incontrare simpatizzanti, elettori e singoli cittadini” spiega Parolari. “L’iniziativa ha lo scopo di spiegare la situazione politica alle nostre comunità, invitando la gente ad apporre una firma di sostegno a Matteo Salvini ed alla sua azione politica”. 26 i gazebo che verranno allestiti in provincia do Lecco.

“In campo ci saranno il consigliere federale Giulio de Capitani, i segretari di sezione, la senatrice Antonella Faggi, il senatore Paolo Arrigoni, gli onorevoli Giulio Centemero e Roberto Paolo Ferrari, il consigliere regionale Antonello Formenti ed i militanti di tutta la provincia”.