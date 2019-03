Progetto Osnago propone più momenti nel paese per ascoltare i cittadini e raccogliere idee in vista delle elezioni comunali.

Progetto Osnago, gazebo in sei luoghi del paese

In vista delle prossime elezioni comunali la lista civica capitanata dal sindaco uscente Paolo Brivio propone dei momenti di confronto e ascolto diretto con i cittadini. Sarà diffuso un questionario per raccogliere idee, suggerimenti e critiche per amministrare al meglio Osnago nei prossimi anni.”Raccogliamo idee”, così si intitola il progetto al via il 9 marzo in sei diversi luoghi del paese, tra cui Fiera, Orane, cimitero, piazza della Chiesa, piazza della Pace.