“Dalle parole ai fatti! Un segnale forte e una risposta concreta ai bisogni dei cittadini” questo il commento dell’onorevole della Lega Giulio Centemero ad un giorno dalla riapertura del traffico ciclopedonale del Ponte San Michele tra Paderno D’Adda e Calusco D’Adda-

Ponte di Paderno, Centemero: “Dalle parole ai fatti”

“La chiusura del ponte aveva prodotto effetti devastanti per il territorio. Per questo motivo, il Governo, a dicembre aveva approvato un maxiemendamento alla Legge di Bilancio che prevedeva uno stanziamento per il 2019 di 1,5 milioni di euro a favore della Regione Lombardia per compensare i disagi e i problemi causati dalla chiusura della struttura. Oltre a tale misura era stato previsto un piano ben più ampio che aveva oltremodo stanziato, sempre nel maxiemendamento, 250 milioni di euro ripartiti nel quinquennio 2019-2023 per la messa in sicurezza e la realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po” sottolinea l’esponente del Carroccio.

L’impegno dei politici