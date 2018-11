Ha un seguito, la vicenda del passo indietro di Giacomo Zamperini che il nostro quotidiano online ha affrontato negli ultimi due giorni. Il leader locale di Fratelli d’Italia ufficialmente ha lasciato l’incarico di portavoce lecchese per dedicarsi al partito lombardo, come recita il comunicato diffuso giovedì 1 novembre. Pubblichiamo oggi alcuni contributi giunti dal partito a seguito di un nostro articolo, nel quale abbiamo analizzato la vicenda.

La nostra chiave di lettura

Quattro semplicissime righe di commento/lettura dei fatti di un banalissimo comunicato dove FDI annunciava il passo indietro di Giacomo Zamperini hanno fatto trascorrere un pessimo weekend ai vertici di Fratelli d’Italia. Per difendere il portavoce Lecchese si sono infatti mobilitati due parlamentari che, colpa nostra, non avevamo mai visto e conosciuto, oltre a tutto il direttivo locale di FDI. Nonostante ciò non rinneghiamo nulla: riteniamo giusta la chiave di lettura che abbiano fornito dei fatti perché il nostro lavoro non è quello di fare fotocopiatori delle veline che arrivano in redazione e neppure quello di semplici registratori di verbose dichiarazioni che raccogliamo ogni giorno. Prima di lasciare spazio agli interventi degli onorevoli Carlo Fidanza e Marco Osnato oltre a quello del direttivo lecchese di FDI, siamo sempre più convinti che, nel caso di Zamperini, semplicemente sia perfetta la locuzione latina “promoveatur ut amoveatur”.

La nota di Carlo Fidanza

“Non c’è alcuna bocciatura né rimozione di Zamperini, che ha ben operato e gode della stima di tutti noi. Il commento di Ignazio La Russa si riferisce all’auspicio di ricomporre in Fratelli d’Italia la diaspora del mondo ex An, obiettivo a cui Zamperini ha sempre lavorato ma che nel caso di alcuni ex notabili si è scontrato con insopprimibili ambizioni personali che li ha portati a fare altre scelte. FdI come sempre guarda avanti, alle prossime europee e alle prossime comunali di Lecco”.

Lo dichiara Carlo Fidanza, parlamentare lombardo e responsabile nazionale degli Enti Locali.

Il commento di Marco Osnato

“Zamperini gode della fiducia e della stima di tutta la classe dirigente del partito, a Roma come a Milano, a partire dal Presidente Meloni. FDI ha avviato un processo, irreversibile, di apertura a nuove risorse politiche e lo ha fatto partendo da un ricambio della propria classe dirigente sul territorio proprio per dare nuova linfa al progetto. Anche il coordinamento regionale è stato rinnovato nonostante l’ottimo risultato delle politiche di marzo in Lombardia che ha visto il partito raggiungere la media nazionale e portare a Roma nove parlamentari lombardi. Zamperini e i tanti amici di Lecco, che in questi anni sono stati veri e propri difensori della Destra politica (quella vera, che esiste ancora nel lecchese solo grazie a coloro che non hanno ceduto ad altre comode lusinghe), saranno ancora un prezioso riferimento per i propri concittadini e per Il partito Lombardo. Nessuna spaccatura e nessuno screzio… si mettano il cuore in pace i solito avvoltoi incapaci di vivere di luce propria!”.

Questo il commento di Marco Osnato, deputato eletto nel collegio Lecco-Como-Sondrio, rispetto alle strumentali polemiche lette su alcuni organi di stampa rispetto all’avvicendamento alla guida di FDI Lecco.

La posizione del Direttivo Provinciale di FdI Lecco