Oggi la Giunta Regionale della Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 50 mila euro al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per finanziare lo studio di fattibilità tecnico-economica per il recupero del Naviglio di Paderno d’Adda.

La delibera approvata oggi fa seguito all’emendamento al bilancio regionale presentato dal consigliere della Lega, Alessandro Corbetta.

“Questa è un’ottima notizia – commenta Corbetta – perché stiamo dando seguito concretamente alle promesse fatte in campagna elettorale quando il presidente Fontana visitò il naviglio a Cornate d’Adda. L’obiettivo dello studio di fattibilità – spiega Corbetta – è arrivare ad un progetto preliminare per la riqualificazione del Naviglio tra Cornate e Paderno d’Adda. Stiamo parlando di un’opera di assoluto rilievo, espressione della genialità di Leonardo Da Vinci e che, una volta recuperata, rappresenterà un importante volano per il turismo e per l’economia del territorio vista anche la grande bellezza naturale e paesaggistica della valle dell’Adda”.