Mobilità e trasporti: queste le tematiche al centro della serata che si è svolta ieri, venerdì 22 marzo 2019, a Merate, nella sala Civica di Viale Lombardia. Un incontro, quello organizzato dal Movimento 5 Stelle inserito nel ciclo di serate promosse sul territorio dai pentastellati per fare il punto degli obiettivi e dei traguardi raggiunti dal Governo Gialloverde.

Mobilità e trasporti: a Merate serata con i 5 Stelle

Ieri sera a Merate erano presenti Dario Violi, dal 2013 portavoce in Consiglio regionale e attuale Segretario dell’ufficio di Presidenza, e Raffaele Erba, anche lui consigliere al Pirellone. Alla tavola rotonda ha preso parte anche l’ingegner Luciano Luccini , esperto di trasporti, gestione e programmazione del servizio ferroviario a integrazione modale. Il dialogo tra i relatori è stato moderato da Federico Salomoni, vicesegretario della FAST Confsal, il sindacato dei lavoratori in mobilità.

Nel corso dell’incontro si è parlato dei problemi, delle potenzialità e dei vantaggi del trasporto ferroviario ed è stato analizzato lo stato di avanzamento dei lavori del Ponte di San Michele di Paderno d’Adda che è in procinto di riaprire, a pedoni e ciclisti, il prossimo 29 marzo.

I treni

“Sicuramente il territorio del Meratese soffre molto le problematiche legate alla viabilità e necessita di interventi puntuali per decongestionare il traffico – ha sottolineato Raffaele Erba – Ci sono molte possibilità di una mobilità diversa da quella automobilistica. Senza dimenticare la tratta Lecco-Carnate-Milano che può avere un ruolo fondamentale: attualmente questa è una linea ferroviaria sottodimensionata rispetto alle reali potenzialità”. Il consigliere ha inoltre sottolineato che ” per alleggerire il traffico è possibile intervenire anche sulle strade di collegamento esistenti”. Altro tema emerso riguarda il potenziamento dell’intermodalità dei mezzi. Aspetto su cui puntare per spostare fasce di utenza da mezzo privato a pubblico.

