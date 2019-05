Il nuovo sindaco di Merate Massimo Panzeri ha ufficializzato questa mattina la sua Giunta. Tre uomini, due donne, dei quali tre di professione avvocato.

Tre avvocati per Massimo Panzeri

Il ruolo di vicesindaco lo ricoprirà Giuseppe Procopio, già braccio destro di Andrea Massironi, che avrà la delega allo sviluppo del territorio (che comprende urbanistica, commercio e attività produttive). Alfredo Casaletto, capogruppo di maggioranza uscente, sarà invece delegato alla programmazione economico-finanziaria, ovvero al bilancio. Avrà anche la delega allo sport. Andrea Robbiani (“che scalpita per tornare in campo” ha affermato Panzeri) si occuperò di ambiente e innovazione tecnologica. Le due quote rosa della Giunta sono composte da Fiorenza Albani e Franca Maggioni. La prima si occuperà di promozione del territorio, quindi sostanzialmente di cultura e tempo libero; la seconda di servizi alla persona e istruzione. Il sindaco ha invece tenuto per sé le deleghe a lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture, sicurezza, protezione civile e rapporti con l’azienda ospedaliera.