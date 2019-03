Merate 5 Stelle fa il punto sul Governo e si prepara alle prossime elezioni amministrative di maggio.

Merate 5 stelle incontra i cittadini in sala civica

Venerdì sera nuovo incontro con i 5 stelle di Merate in sala civica. Ad accogliere i presenti Carlo Vincenzetto, che ha sottolineato l’impegno profuso dal gruppo, soprattutto in vista delle prossime amministrative. Relatori della serata sono stati i parlamentari Alessandra Riccardi, Giovanni Currò e Gianmarco Corbetta. Tanti i temi affrontati durante la serata, dal deceto spazzacorrotti alla volontà di diminuire il numero dei parlamentari e risparmiare una cifra pari a 100 milioni di euro all’anno. Prima dell’intervento di Eleonora Evi, portavoce del Parlamento europeo in tema di ambiente ed ecologia, le luci della sala civica sono state spente per qualche istante, in segno di condivisione e appoggio alla campagna “M’illumino di meno”.