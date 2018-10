Maltrattamenti in asilo, servono le telecamere: due proposte di legge da Regione e Parlamento

Maltrattamenti in asilo, in arrivo una legge per l’utilizzo delle telecamere. Anzi due, una proposta parte dal Pirellone, l’altra dal Parlamento: ad annunciarlo sono due giovani leghisti, il deputato brianzolo Massimiliano Capitanio e il consigliere regionale Emanuele Monti.

Stop maltrattamenti in asilo

L’obiettivo è quello di prevenire episodi di violenza come quello avvenuto nei mesi scorsi a Varedo.

“L’obbligo di videosorveglianza a circuito chiuso nelle scuole e nelle Rsa, sia pubbliche che private, è un provvedimento necessario – ha dichiarato Capitanio – Come avevo già sottolineato in un’interrogazione parlamentare presentata all’indomani del caso aberrante di Varedo, i maltrattamenti di minori, disabili o anziani – anche di natura psicologica – sono un crimine tanto grave quanto odioso”.

La proposta di legge è stata avviata nelle commissioni parlamentari competenti. MA SARA’ COMUNQUE VIETATO L’USO DI WEBCAM

Dalla brianzola Varedo al Varesotto

E anche al Pirellone, nella seduta del 31 ottobre, all’interno dei due progetti di legge “Nidi e Micronidi”, arriverà la proposta di legge regionale per l’installazione di telecamere di sicurezza all’interno delle scuole della prima infanzia.

A darne notizia, il consigliere regionale Emanuele Monti che aveva lanciato la proposta dopo il caso dei maltrattamenti in un asilo di Gavirate e di un altro a Solbiate Olona, nel Varesotto.