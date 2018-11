Il M5S di La Valletta Brianza ha incontrato i cittadini per affrontare le principali problematiche del paese. Lo ha fatto sabato scorso, con un gazebo allestito in via Vitorio Veneto, nell’ex comune di Rovagnate.

Gazebo del M5S a La Valletta Brianza

I militanti pentastellati si sono riuniti al banchetto in via Veneto per incontrare i cittadini e discutere con loro delle principali questioni aperte in paese. Tra cui il cimitero, le strade, il funzionamento dei servizi sociali, la presenza di barriere architettoniche, i trasporti interni, la viabilità e il “caso” del senso unico di via Brusadelli. Il gazebo è stato anche l’occasione per continuare la raccolta firme contro il progetto di restauro di Villa Sacro Cuore, petizione giunta a circa un centinaio di adesioni.