È ormai giunta la 25^ edizione della Lumbard Fest, tradizionale manifestazione della Lega del territorio meratese e casatese. Che quest’anno accoglierà il leader del Carroccio Matteo Salvini nei panni di ministro dell’interno.

Lumbard Fest, arriva Salvini

Appuntamento dal 12 al 15 lugliopresso il Centro Sportivo di via Leopardi a Barzago. Anche quest’anno, infatti, la Circoscrizione della Brianza Lecchese, in collaborazione con le Sezioni di Missaglia, Viganò, Barzanò, Alta Brianza Lecchese, Lomagna, Brivio e gruppo Lega di Barzago, organizzano la consueta festa leghista di mezza estate. Quattro le serate di festa in cui, a partire dalle 19.30, sarà dunque possibile degustare piatti tipici della cucina lombarda. Il tutto sarà poi accompagnato da un’orchestra che suonerà per gli appassionati di ballo liscio e di musica country. Il momento clou sarà senza dubbio la serata di giovedì 12 luglio, quando alle 21 arriverà Matteo Salvini, reduce dal bagno di folla di Pontida e pronto ad abbracciare nuovamente i militanti del territorio brianzolo.