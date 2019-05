Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda, commenta il verdetto delle urne in Lombardia.

Oltre al 43% conquistato a livello regionale alle Europee per la Lega si sta profilando anche un grande risultato alle elezioni Amministrative.

Martedì mattina commenteremo i risultati definitivi, in una conferenza stampa alle ore 12 a Palazzo Pirelli (la sala verrà definita domani in mattinata), insieme al capogruppo in consiglio regionale, Roberto Anelli, e al vicepresidente del consiglio regionale, Giovanni Malanchini.