Lunedì 11 febbraio sarà presente in Villa Confalonieri a Merate l’onorevole Graziano Delrio. A partire dalle o 20.30 il Capogruppo alla Camera dei Deputati del Partito Democratico sarà ospite del Pd Merate grazie al lavoro del comitato Lecchese a supporto della candidatura alla segreteria nazionale PD di Maurizio Martina.

Graziano Delrio a Merate per Martina segretario

“Durante la serata infatti l’on. Delrio si soffermerà sull’importanza e la forza della mozione Martina” spiegano i dem. Ma il rappresentante nazionale del PD affronterà il tema delle infrastrutture provinciali con un focus sul meratese ed evidentemente tra i temi toccati ci sarò anche quello del Ponte di Paderno. “Una bella occasione per il PD di Merate che ancora una volta riesce a portare nella nostra Città un vertice dello scenario politico nazionale per capire quanto Merate meriti ascolto e attenzione. Un supporto fondamentale ai cittadini che si rivedono nell’associazionismo e nel mondo cattolico dal quale proviene Delrio. Un incontro che avrà luogo in uno dei punti simbolici di Merate che, però, ha una capacità di posti a sedere limitata. Per questo è fortemente consigliato l’arrivo con anticipo in loco”.

Oltre a Delrio saranno presenti l’onorevole Gianmario Fragomeli, il consigliere regionale, Raffaele Straniero, e la coordinatrice provinciale della mozione Martina, Raffaella Puricelli. Il segretario cittadino, Gino del Boca, farà i saluti iniziali