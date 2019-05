Forza Italia prende le distanze dla candidato sindaco di Verderio Gianni Alfano. A renderlo noto, con un comunicato stampa, è il consigliere regionale Federico Romani.

Il comunicato di Forza Italia per Fontana

“A nome del gruppo Forza Italia per Fontana” di Regione Lombardia prendo le distanze dalle dichiarazioni del candidato sindaco a Verderio Gianni Alfano, in merito alle indagini attualmente in corso da parte della magistratura. I consiglieri regionali del gruppo lavorano ogni giorno sul territorio con impegno e dedizione, cercando di rappresentare al meglio i cittadini lombardi e le realtà che compongono la nostra società. La messa in dubbio dell’onestà e della competenza dei nostri rappresentanti è un grave atto e diffidiamo chiunque dal riprendere o riportare le affermazioni che sono state fatte. FI è da sempre un movimento liberale e garantista e tale rimane fino all’ultimo grado di giudizio previsto dalle nostre leggi e si discosta da tali accuse generiche ed infondate”.