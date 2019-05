“Nonostante tentativi di fraintendimento alimentati da liste concorrenti, Forza Italia sostiene incondizionatamente il segretario cittadino Francesco Manfredi e la lista Cambia Verderio che ha nel proprio simbolo l’emblema di Forza Italia”. Lo assicurano gli azzurri in una nota ufficiale.

Elezioni Verderio: Forza Italia sostiene la lista Cambia Verderio

In particolare modo, a livello regionale, il Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e il Consigliere Regionale Mauro Piazza eletto nella Provincia di Lecco, ribadiscono in modo inequivocabile l’appoggio alla lista di centrodestra che vede Forza Italia in alleanza con la Lega, augurandosi che possa esprimere il futuro sindaco e la futura maggioranza del Comune di Verderio.

Forza Italia Lecco, con il Coordinatore Davide Bergna invitano a sostenere la lista “Cambia Verderio”, l’unica lista che ha al proprio interno persone autorevoli e preparate che fanno riferimento al movimento azzurro, qualsiasi altro appoggio ad altre liste è privo di valore politico ed è frutto di malsane dicerie.