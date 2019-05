Elezioni Merate, candidati sul palco con il Giornale di Merate. Giovedì 9 maggio alle 21 nella sede di ARTEe20 in Area Cazzaniga (via Cazzaniga, Merate) i cittadini potranno conoscere i profili dei tre candidati sindaco alle elezioni comunali 2019 e le loro idee per il futuro della città.

L’appuntamento è per le ore 21 di giovedì 9 maggio nella sede di ARTEe20 nell’Area Cazzaniga a Merate. Durante la serata, a ingresso libero, Pierluigi Bonfanti (Movimento 5 Stelle), Massimo Panzeri (Più Prospettiva) e Aldo Castelli (Cambia Merate!) si sottoporranno alle domande dei giornalisti del Giornale di Merate che modereranno l’incontro. Quindi si confronteranno con il pubblico per svelare progetti e curiosità dei propri programmi elettorali. Un’occasione unica, in vista del rush finale che si concluderà con il voto del 26 maggio, per chiarirsi le idee e per conoscere a fondo i tre candidati sindaco, le loro squadre e… molto di più.