Elezioni Merate, Forza Italia prende posizione dopo la notizia pubblicata in esclusiva dal Giornale di Merate di martedì riguardo i movimenti di una quarta lista orchestrata da una parte dell’attuale maggioranza, Più Merate, dal sindaco Andrea Massironi e dall’ex primo cittadino Dario Perego.

Elezioni Merate, il comunicato di Forza Italia

“Forza Italia contesta recisamente quanto strumentalmente apparso sui alcuni giornali locali in ordine alla possibilità che alcuni suoi iscritti e tesserati diano seguito alla formazione di un’asserita “quarta lista” pronta a contrapporsi anche alla costituenda lista del centro-destra espressione dell’accordo raggiunto, in via paritaria, tra la Lega e Forza Italia – si legge nel comunicato firmato da Alfredo Casaletto e Ruggero Riva – Forza Italia conferma la candidatura alle prossime elezioni amministrative di Merate, nell’ambito della lista di centrodestra, tra gli altri del Vice Sindaco Giuseppe Procopio, dell’assessore Massimiliano Vivenzio, del responsabile di zona e consigliere comunale capogruppo e provinciale Alfredo Casaletto, del responsabile cittadino Ruggero Riva e della consigliera comunale Fiorenza Albani e di altri esponenti civici”.