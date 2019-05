Elezioni Lomagna: vince Cristina Citterio (nel giorno del compleanno)

Elezioni Lomagna: vince Cristina Citterio, primo Sindaco donna del paese che oggi compie anche 45 anni. E’ alla guida della lista Impegno civico per Lomagna.

Raccoglie il testimone del sindaco uscente Stefano Fumagalli e sconfigge il candidato Mauro sala di uniti per Lomagna, al quale non è bastato il supporto dei suoi angeli custodi Gianfranco Castelli e Fabio Vigorelli, ex sindaci.