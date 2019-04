Elezioni Imbersago prodighe di sorprese. Le liste che si contenderanno la tornata elettorale del 26 maggio non saranno infatti due, ma tre.

Elezioni Imbersago con tre liste

La prima a essersi presentata è stata la lista di Fabio Vergani, vicesindaco uscente, che al suo interno vanta un mix di “veterani” dell’Amministrazione comunale uscente tra cui Elena Codara (che in caso di vittoria farà il vicesindaco) e Giovanni Ghislandi, primo cittadino degli ultimi tre mandati.

Nei giorni scorsi si è registrato a sorpresa il passaggio di testimone da Valter Cogliati, che sembrava il papabile candidato per una lista civica di centro-destra, a Giacomo Zamperini, dirigente regionale di Fratelli d’Italia. Nella stessa lista, ancor più a sorpresa, troverà posto anche Andrea Valli, ex assessore della Giunta leghista di Andrea Robbiani a Merate. Zamperini a Imbersago non ci vive, ma egli stesso ha definito la sua candidatura “di servizio per non lasciare alla sinistra la soddisfazione di essere l’unica lista in campo”.

E’ invece della serata di giovedì 25 aprile l’ufficialità di una terza lista, che vedrà la candidatura a sindaco di Rosana Marisa Mauro. La capolista di “Imbersago in Più”, questo il nome della lista, è consigliere comunale uscente al fianco di Giovanna Riva è socia in paese del progetto “Guarda c’è un libro nell’albero” oltre a essere mamma affidataria per Sineresi e avere un passato nell’ambito culturale a 360 gradi.