Elezioni Imbersago Fabio Vergani, già vicesindaco dell’amministrazione Ghislandi, è il nuovo primo cittadino di Imbersago.

Elezioni Imbersago: il vicesindaco Vergani diventa sindaco

La sua lista Insieme per Imbersago ha ottenuto una vittoria molto netta con 844 voti pari al 61,43% sulle liste di Rosana Marisa Mauro con Imbersago In Più rimasta a 274 voti pari al 19,94% e Giacomo Zamperini con Imbersago Per Tutti a 256 voti pari al 18,36%.