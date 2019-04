Tempo di presentazione per la lista di Massimo Panzeri, candidato sindaco per il centro-destra a Merate. Una lista che porta nel nome la sintesi tra la maggioranza uscente e il gruppo a trazione Lega e Forza Italia che proprio Panzeri guidò nel 2014: “Più Prospettiva”.

Ecco la lista di Massimo Panzeri

Un autentico parterre de roi, quello schierato ieri, sabato, dal centro-destra in occasione della presentazione ufficiale della lista «PiùProspettiva – Panzeri sindaco». Una passerella di vip degna dei grandi eventi, quella andata in scena sabato sera nella sede della lista in via Manzoni. Primo ad arrivare, puntuale come un orologio svizzero, è stato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, seguito dall’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, dall’onorevole Giulio Centemero e dai senatori della Lega Paolo Arrigoni e Antonella Faggi, e ancora dagli esponenti locali e regionali dei due partiti. A ciascuno il segretario cittadino della Lega Franco Lana, che ha fatto gli onori di casa, ha ceduto la parola per brevi discorsi di saluto che sono suonati tutti, e non poteva essere diversamente, un elogio ad un binomio politico che ovunque in Italia ha dato prova di buongoverno. «La nuova lista non è una riedizione di qualcosa che si è già visto in passato – ha tenuto a puntualizzare Lana – il nostro programma e le nostre idee sono state pensate e ragionate per dare a Merate e ai meratesi una Prospettiva migliore».

Ecco i volti della squadra

In lizza diversi amministratori uscenti: Fiorenza Albani, 42 anni, operatrice macchine utensili; Alfredo Casaletto, 41 anni, avvocato, Maria Norma Maggioni, 51 anni, segretaria; Giuseppe Procopio, 40 anni, avvocato; e Fabio Tamandi, 48 anni, commerciante, tutti del gruppo di maggioranza uscente Più Merate. In lista, e in assise ma sui banchi della minoranza di Prospettiva Comune, anche l’ex sindaco Andrea Robbiani. Tra i candidati anche Alessandro Albertini, 50 anni, agente di commercio e presidente dell’As Merate; Paolo Centemero, 55 anni, agente di commercio; Francesca Chieppa, 36 anni, agente immobiliare, Chiara Coppetti, 33 anni, impiegata nel settore del turismo; Greta Ghezzi, 23 anni, impiegata amministrativa; Franco Lana, 59 anni, manager; Franca Maggioni, 47 anni, avvocato; Angelo Panzeri, 73 anni, imprenditore in pensione; e Alessandro Vanotti, 54 anni, architetto.