C’è anche il nome dell’economista meratese Alberto Brambilla nella corsa per la presidenza dell’Inps al termine del mandato di Tito Boeri (formalmente in scadenza proprio oggi, sabato 16 febbraio 2019). Ma restano in pole position per M5S Pasquale Tridico, attuale consulente di Luigi Di Maio al Lavoro e “padre” del reddito di cittadinanza, e per la Lega Mauro Nori, ora consigliere del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ma ex direttore generale dell’ Inps, oltre a Marina Calderone, presidente dell’Ordine dei Consulenti di lavoro, sostenuta dal premier Giuseppe Conte.

Cambio al vertice dell’Inps

Tutto ciò mentre il presidente uscente Boeri (è notizia di giovedì, 14 febbraio 2019) è stato accusato dai sindacati della Funzione pubblica di comportamento antisindacale per aver approvato a novembre un piano dei fabbisogni di personale contrario alle regole delle associazioni di categoria.

Insomma, acque agitate in seno all’Istituto nazionale di previdenza sociale. Sul nome di Nori a porre un freno è stato il lombardo pentastellato Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali, ma al Carroccio potrebbe andar bene anche Calderone, tra i principali consulenti del partito per la scrittura delle regole dell’anticipo Quota 100.

L’economista meratese in lizza

In tutto ciò, si conferma anche il nome dell’economista Alberto Brambilla (un’ipotesi che avevamo anticipato già l’estate scorsa), già consulente di Matteo Salvini, altra chance concreta per il partito di via Bellerio. Brambilla ultimamente non ha per altro nascosto le proprie riserve, in particolare riguardo alla nuova misura di anticipo pensionistico prevista dal governo Conte, la cosiddetta Quota 100, che secondo il fondatore del centro Studi Itinerari Previdenziali potrebbe mettere a rischio la stabilità dei conti dell’Inps.

LEGGI ANCHE: Meratese, abita a Usmate Velate, il curriculum di Brambilla

LEGGI ANCHE: Un brianzolo blocca il taglio delle pensioni d’oro