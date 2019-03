Deposito di munizioni nel Parco del Curone: Potere al Popolo Lecco dice no sottoscrivendo la petizione lanciata da diverse associazioni contro la scelta del Parco e dei Comuni che ne fanno parte di consentire l’insediamento di un deposito di munizioni della Fiocchi Spa, presso l’area industriale dismessa di via Giotto a Lomagna.

LEGGI ANCHE No alle munizioni nel parco del Curone, in pochi giorni raccolte oltre 500 firme

Deposito di munizioni nel Parco del Curone

“Condividiamo la motivazione etica per cui ogni attività umana vada responsabilmente valutata in base agli impatti che comporta sui diritti fondamentali della persona. Il solo profitto non può essere il criterio per produrre merci”. Si legge nella nota ufficiale di Potere al Popolo Lecco. La ditta Fiocchi produce non solo proiettili per lo sport e la caccia ma anche quelli in dotazione agli eserciti quindi esportati e utilizzati in zone di guerra contro militari ma prevedibilmente anche civili che non combattono come anziani , donne e bambini”.

La posizione di Pap