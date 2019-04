Cinque Stelle Merate: ecco le proposte elettorali sul fronte ambientale della lista guidata da Pierluigi Bonfanti .

Elezioni: focus sull’ambiente per i Cinque Stelle Merate

“Nelle scorse settimane mi sono presentato alla cittadinanza come candidato Sindaco e, con me, la squadra pronta ad entrare in Comune al mio fianco” spiega Bonfanti ” La Qualità della vita è la vocazione che vogliamo per la nostra città. Sin dal giorno dopo le elezioni e per i prossimi anni, lavoreremo al fianco di ogni cittadino per raggiungere questo obiettivo occupandoci di Ambiente, di tutela del territorio, di sicurezza pubblica sul territorio, di viabilità cittadina e sicurezza stradale, delle persone in difficoltà, delle iniziative culturali e delle realtà sportive. Ci schiereremo in difesa del nostro ospedale, sostenendo tutte le eccellenze che Merate ha già nel suo patrimonio cittadino.”

Le proposte