Che fine ha fatto il Grande Parco del Lecchese? E’ questa la domanda che le associazioni ambientaliste pongono pubblicamente in particolare alla Amministrazione comunale di Olginate.

L’iter di creazione del nuovo ente di tutela ambientale è al centro delle riflessioni di Associazione Monte di Brianza, Legambiente Lecco e Cros Varenna

“Sono passati ormai alcuni mesi da quando Olginate, con non poca enfasi e nel corso di un’assemblea pubblica, annunciò di voler lavorare per la creazione di un Grande Parco che avrebbe dovuto unire tra loro il Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone, il Plis del Monte di Brianza compresi i Comuni che erano rimasti fuori dal PLISe il Parco Regionale del Monte Barro. In questa mega operazione, oltre l’Amministrazione di Olginate, gli attori coinvolti sarebbero la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino e le associazioni che fanno capo al mondo venatorio. Da ambientalisti plaudiamo a questo sforzo ma non possiamo esimerci dal chiedere, preoccupati, a che punto siano l’iter istituzionale e i lavori per giungere all’ambizioso traguardo”.