Affidamento diretto del servizio ferroviario a Trenord dal 201 al 2030 per la Lombardia. Questa la decisione che la giunta regionale del presidente Fontana ha preso il 23 Dicembre in parziale contraddizione con la risoluzione consigliare del Novembre 2018 con la quale prevedeva un rinnovo fino al 2026. “I nostri circa 800.000 pendolari che in Lombardia devono servirsi di TRENORD sapranno chi ringraziare per i 5 miliardi che sborseremo per rinnovare un’altra volta un servizio terribile e di pessima qualità” questo il laconico commento del Pd Merate. Sarà davvero questa azienda a gestire i collegamenti delle Olimpiadi 2026 Milano – Cortina? Ma voi riuscite a immaginare un’assurdità del genere e la figuraccia mondiale che l’Italia dovrà fare ancora una volta?”.

LEGGI ANCHE Straniero: “Rinnovo a Trenord per altri 10 anni? No grazie”. Il Pd presenta una interrogazione

Affidamento diretto del servizio ferroviario a Trenord, pd Merate: “Se ne fregano dei pendolari”

I dem meratesi entrano nel merito della vicenda. ” Il Contratto di servizio tra Regione e Trenord prevede una cosa ad oggi non chiarita – su legge in una nota – Regione Lombardia deve indicare (sentite associazioni consumatori e pendolari) le linee guida per investire le somme provenienti da penali. Chiediamo quindi a Regione Lombardia e ai suoi esponenti leghisti: come saranno impiegati le penali di 8 milioni per disservizi e i circa 7 milioni per servizi non resi? Per altro, come ha già fatto notare il comitato pendolari meratese, Regione Lombardia può assegnare ad altro operatore fino al 15% delle linee. Quali valutazioni hanno escluso questa opportunità? I pendolari propongono e indagano eccome ma nessuno sembra recepire né informare sulle scelte”.

Il “Piano Investimenti” di Trenord

“Regione Lombardia pensa che i circa 9 milioni previsti per la Milano-Monza-Lecco-Sondrio e S8 (circa 1% del totale previsto in Lombardia) siano sufficienti a dotare il nostro territorio di servizi efficienti? Anche qui, non è dato sapere qualcosa in merito”.

Affidamento per 10 anni

“Lo scorso dicembre in un’affollata assemblea dei Sindaci del meratese la bocciatura del servizio TRENORD è risultata praticamente unanime. Cosa fare quindi adesso che Fontana e Terzi voglionoriaffidare il servizio per altri 10 anni senza gara all’inefficiente TRENORD srl?”

L’appello dei dem meratesi