Va in pensione lo storico barista del liceo Agensi di Merate. Mauro Rusconi, 63 anni, dopi 28 anni trascorsi tra i ragazzi, il prossimo 31 agosto lascerà il bar nell’istituto

Ha visto crescere generazioni di studenti

E’ stato il primo e unico barista del liceo meratese dopo l’esperienza nell’azienda di famiglia è «saltato» dietro al bancone nel 1991 e ci è rimasto per tutta la vita: «Quando ho iniziato qui avevo poco più di trent’anni ed ero il fratello maggiore di questi ragazzi. Poi ne sono diventato il papà, l’altro giorno un’alunna mi ha chiesto quanti anni avessi e mi ha risposto: “Ah, come la mia nonna”. Sì, è proprio ora di andare in pensione, decisamente…»

I ricordi

«Alcuni studenti oggi sono diventati genitori, altri sono qui come insegnanti, qualcuno è anche diventato famoso, come Francesco Mandelli. Era un vero “pirla”, aveva un ciuffo enorme in testa, faceva ridere tutti già quando era in prima superiore»

