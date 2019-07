Questa mattina Technoprobe di Cernusco Lombardone ha firmato un accordo con i suoi lavoratori fa contenti… tutti. A comunicarlo – e ad esprimere soddisfazione – sono state le sigle sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, in un comunicato congiunto.

Technoprobe, accordo positivo

L’ipotesi di accordo aziendale è stata firmata questa mattina tra i vertici dell’azienda di Cernusco Lombardone specializzata nel settore della microelettronica e i rappresentanti dei suoi circa 400 lavoratori. Tra i punti più significativi dell’intesa ci sono: il consolidamento delle relazioni sindacali (ad esempio, si prevede una procedura di confronto tra RSU e azienda per i percorsi formativi ed incontri programmati per la salute e sicurezza e pari opportunità; in aggiunta di quanto previsto dalla legislazione verranno introdotte condizioni di miglior favore, per tutelare maggiormente le dipendenti vittime di violenza di genere; maggiorazioni sui turni elevate per il 1 ° e 2 ° turno al 30% e il 45 % per il notturno; il premio di risultato che potrà arrivare fino a un importo massimo di € 4200, legato ad obiettivi di produttività, redditività, qualità ed efficienza.

Esultano Cgil e Cisl

Grande la soddisfazione espressa dalle sigle sindacali, che nella serata di oggi, lunedì, hanno diffuso un comunicato per diffondere la buona notizia. “La pratica e l’estensione della Contrattazione Aziendale rimane obiettivo primario per la Fiom Cgil e Fim Cisl allo scopo di migliorare le condizioni normative ed economiche dei lavoratori e delle lavoratrici”.