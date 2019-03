Oltre 250 studenti si confrontano con il mondo del lavoro in un Career Day del progetto Roadjob.

Il Career Day del progetto Roadjob

Il mondo del lavoro e i giovani si sono incontrati lunedì 25 marzo per il Career Day di Roadjob: il progetto lanciato dalle imprese, professionisti e scuole dei territori di Como, di Lecco e della Brianza, è entrato nel vivo in una giornata evento a Lariofiere di Erba. A partecipare sono stati presenti oltre 250 studenti di undici scuole professionali, istituti tecnici superiori e università. Le nuove generazioni si sono messe a confronto con imprenditori, manager e professionisti in un Career Day innovativo, che dà voce ai giovani rendendoli assoluti protagonisti dell’evento.

Giovani e strumenti per le sfide del domani

Gli studenti attraverso le loro domande, hanno diretto il dibattito ascoltando le testimonianze dei top employer, riguardo a quali sono le aspettative delle imprese e le opportunità professionali offerte dal territorio in cui vivono. “In Rodacciai crediamo molto nell’innovazione per stare sempre al passo con i tempi. Per questo investiamo non solo sui sistemi informatici e sugli impianti tecnologici, ma anche e soprattutto sulle persone. Oggi è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio” ha raccontato Gianluca Roda, Presidente di Rodacciai Spa di Bosisio Parini.

Gli obiettivi di Roadjob

La giornata, patrocinata da Regione Lombardia e alla quale hanno collaborato Cooperativa Sociale Concerto e Aglaia Srl, nasce da un obiettivo condiviso tra i partecipanti: sostenere il futuro del territorio favorendo l’incontro tra le nuove generazioni, alla ricerca di occupazione sul mercato del lavoro, e le imprese, profondamente innovate dallo sviluppo dei processi produttivi e che oggi faticano a trovare sul mercato le competenze richieste. Anche per questo all’evento è stato presente Talent Garden, una tra le più note piattaforme di networking e formazione. L’iniziativa riguarda anche gli universitari a cui è stato dedicato un workshop sul “Personal Branding”, ovvero l’arte del proporsi sul mercato del lavoro, in un momento di formazione condotto direttamente da LinkedIn.