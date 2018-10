Presentata la nuova campagna ACEL Energie per i nuovi clienti

È stata presentata ieri la nuova campagna ACEL Energie, società del gruppo Acsm Agam, con una proposta speciale che prevede un buono spesa per ogni nuovo contratto sul mercato libero di gas naturale e di energia elettrica.

Nuova campagna ACEL Energie

I vantaggi estesi anche ai clienti di ACEL Energia non ancora passati al mercato libero.

In particolare, l’offerta riconosce un buono spesa di 40 euro per ogni nuovo contratto luce o gas attivato, con la possibilità di ottenere ben 100 euro di spesa gratis sottoscrivendo entrambe le forniture. Il buono è immediatamente spendibile in tutti i punti vendita Iperal, partner dell’iniziativa.

“Strada della liberalizzazione tracciata”

“Abbiamo studiato una promozione decisamente interessante, valida sia per i nuovi clienti sia per i clienti di ACEL Energie attualmente ancora forniti dal mercato di tutela – ha sottolineato Maurizio Casartelli, amministratore delegato di ACEL Energie – L’offerta è infatti valida anche per tutti i clienti ACEL Energie non ancora passati al mercato libero. La strada della liberalizzazione, del resto, è tracciata, anche se il suo avvio è stato recentemente posticipato al 30 giugno 2020. Noi vogliamo anticipare i tempi, mettendo i nostri clienti in grado di cogliere questa opportunità e di essere tutelati rispetto ad una concorrenza che, in molti casi, può definirsi selvaggia”.

Multiutility del Nord Lombardia

ACEL Energie, storica azienda del territorio, dallo scorso luglio fa parte della cosiddetta “Multiutility del Nord Lombardia” che ha mantenuto ben salda l’identità di ogni singola realtà del Gruppo: convenienza dell’offerta, trasparenza contrattuale, punti vendita, personale attento e preparato caratterizzano il servizio e da sempre costituiscono il biglietto da visita in un mercato sempre più competitivo.

“Siamo da sempre vicini ai nostri clienti con una presenza consolidata sul territorio, attraverso i nostri punti vendita e il nostro personale, che ci consentono di rispondere in modo chiaro e puntuale alle reali esigenze di servizio, in termini di correttezza, chiarezza e tranquillità nella gestione del contratto che sempre più frequentemente vengono richieste dai consumatori”, ha affermato Giovanni Priore, presidente di ACEL Energie.

Fare rete conviene

“La nascita di ACEL Energie, in cui sono confluite ACEL Service e AE.VV., all’interno della “Multiutiliy del Nord Lombardia” ci consente da un lato di fare massa critica negli acquisti grazie ai volumi che può generare un gruppo così grande, dall’altra di accedere a tutte le novità tecnologiche, anche nei nuovi ambiti di utilizzo dell’energia, che un partner industriale come A2A è in grado di mettere in campo – ha continuato Priore – Da parte nostra siamo pronti a questa nuova sfida sul fronte dell’innovazione. Inoltre a Lecco abbiamo mantenuto la sede della Business Unit della vendita di gas ed energia elettrica per tutto il gruppo: un riconoscimento importante da parte di ACS AGAM per le competenze e le professionalità che siamo nel tempo riusciti a dimostrare, crescendo sempre nel numero dei clienti”.

Attualmente ACEL Energie conta su 116 mila clienti circa, di cui 84 mila nella vendita del gas e 32 mila in quella dell’energia elettrica.