Domani, 18 ottobre Dussmann Service servirà nelle mense delle scuole dell’infanzia e primaria di via Fontanile a Montevecchia pane speciale di qualità superiore e provenienza locale. Il pane mix 7 grani (da spiga e madia), prodotto dalla Cascina Bagaggera, sita tra le colline di Montevecchia e della Valletta B.za.

Pane a chilometro zero per i bimbi delle scuole

Si tratta una delle tante iniziative che Dussmann propone quest’anno per i bimbi di Montevecchia, con l’obiettivo di portare sulle tavole dei più piccoli i migliori prodotti locali. Tutto il pane prodotto dalla Cascina Bagaggera viene realizzato con farine biologiche macinate a pietra e cotto in un forno a legna. Il frumento è di tipo Ataro, un grano molto adatto alle coltivazioni biologiche e con un contenuto di glutine tra i più bassi. Il tutto viene inoltre realizzato con lievito madre.

Il prodotto finale fa parte della filiera “spiga e madia”, che unisce panificatori, agricoltori e mulini nel raggio di 50 km, assicurando la provenienza locale e la genuinità del pane.

Attenzione alla qualità

Diversi saranno i momenti durante l’anno scolastico in cui Dussmann si impegnerà per portare a tavola prodotti di qualità superiore. L’impegno dell’Azienda per garantire gli standard qualitativi più alti e le derrate più naturali rimane uno dei fattori che ne fanno la scelta migliore per i servizi di ristorazione destinati ai più piccoli.

.