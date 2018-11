Open day alla scuola primarria di osnago, per mostrare ai futuri alunni e ai loro genitori la struttura e le attività scolastiche.

Open day alla scuola primaria di Osnago

Questo sabato, 24 novembre, alle ore 9.30 la scuola primaria “Carlo Collodi” di Osnago apre le proprie aule ai futuri primini. In un percorso di circa 2 ore, suddiviso in una serie di attività e laboratori, guidati da alunni ed insegnanti, i genitori ed i bambini potranno scoprire tutte le eccellenze della struttura di via Edison.