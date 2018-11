Open day alla scuola primaria di Montevecchia, che sabato 1 dicembre accoglierà i suooi futuri alunni con tante attività ludiche e divertenti.

Open day con i futuri alunni

Sabato 1 dicembre scuola aperta a bambini e genitori dalle ore 10, per permettere di entrare in contatto con la realtà educativa del plesso attraverso laboratori e attività pensate appositamente. Laboratorio “creattivo” in previsione del Natale, letture animate e un divertente workshop in inglese animeranno la mattinata di grandi e piccini.