Perché inviare un fax online anziché una e-mail per i tuoi documenti aziendali?

Quando si dice fax, inevitabilmente, pensiamo subito alla macchinetta, al rumore della linea telefonica e a quello strano suono. Tutto offline, tutto vecchio.

Il modo di spedire fax, invece, si è rivoluzionato molto, allo stesso modo di tutti gli altri metodi di invio e ricezione. Differentemente da altri metodi, però, guadagna il primato tra i mezzi di comunicazione per velocità e sicurezza di trasmissione, grazie alla notifica e all’impossibilità di intercettazione, che rendono riconosciuti anche a livello legale l’avvenuto invio e la conseguente ricezione. L’unico mezzo con la peculiarità di garantire la certezza di invio/ ricezione dei dati, quindi, certificato per lo scambio di comunicazioni sia in Italia e che all’estero.

Come si è evoluto il fax?

I fax possono oggi essere inviati e ricevuti in Cloud, tramite telefono cellulare e dare notifica di avvenuta ricezione o invio attraverso un sms o una e-mail.

Si può infatti decidere se avere questo servizio nelle aziende mantenendo le strutture telefoniche e le componenti hardware (on premises) se avere una struttura ibrida o se muoversi verso il full cloud, il servizio sarà attivo h24.

Speedcrew Srl ha agito in qualità di System Integrator per molteplici aziende come banche, assicurazioni e nel settore alimentare, ad esempio, ricreando lo stesso valore aggiunto legale e di sicurezza del “vecchio” fax in un ambiente informatico rivisitato e costruito ad hoc

per le aziende, avviandole alluso del fax elettronico, Foip o Fax online, a seconda delle esigenze.

Allo stesso modo spesso si è valutato nelle aziende di poter integrare il sistema di invio e ricezione fax con le multifunzione attraverso l’apposito modulo, e anche in questo frangente, analizzando le specifiche caratteristiche dei sistemi, si ottiene la soluzione per un’evoluzione efficace ed efficiente.

Per “svecchiare” i sistemi aziendali, per migliorare i meccanismi di storage e gestione documentale e per potenziare le strutture di scambio dati, internamente ed esternamente alla tua azienda, Speedcrew Srl offre versioni di prova dei prodotti per testare ed adattare le soluzioni alla singola azienda e renderle ogni volta al top della performance in relazione all’ambiente di destinazione.

