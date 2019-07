Moda: due aziende lecchesi protagoniste a Origin Passion and Beliefs

Si è svolta in questi giorni la 6° edizione di Origin Passion and Beliefs, il salone organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), in scena alla Fiera di Milano – Rho, in concomitanza con l’edizione estiva di Milano Unica, Salone italiano del tessile, di cui completa l’offerta di filiera. Dedicata alle competenze manifatturiere, tecniche artigiane tradizionali unite alla capacità di innovarsi, ma soprattutto creatività, Origin Passion and Beliefs unisce tutto quello che c’è dietro alle fashion week di ogni parte del mondo.

Confartigianato anche in questa edizione è partner della manifestazione dove porta l’eccellenza e la creatività delle imprese associate. Per il nostro territorio, hanno preso parte al salone le aziende Arti & Mestieri di Lecco e Maribert Srl di Cernusco Lombardone.

Tra le iniziative che vedono protagonista la Confederazione, Matching Hour by Confartigianato, incontro b2b tra alcune aziende espositrici, organizzato da Confartigianato Moda: un momento di confronto dedicato alle aziende per discutere insieme di joint venture e per concludere accordi, ordini e commesse. “Dietro ogni capo d’abbigliamento ben confezionato si celano realtà manifatturiere altamente specializzate, spesso non adeguatamente conosciute, ma essenziali per dare forma a una collezione. Origin Passion and Beliefs è il salone che le unisce e le valorizza al meglio e siamo orgogliosi che due aziende lecchesi siano protagoniste di uno scenario tanto prestigioso”, afferma Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco.

Prima piattaforma di offerta integrata dedicata alla manifattura made in Italy, la fiera offre ai decision maker dei fashion brand internazionali dell’alto di gamma un accesso diretto ai principali distretti della penisola. Quattro le aree tematiche: Textile, dedicata ai mondi della campionatura, modellistica, confezione, ricamo e sviluppo del prodotto; Leather, con stampa, accessori, prototipazione, taglio e intreccio; Technology, che ospita termonastrature, brevetti, stampa a caldo, tintoria e consulenza tecnica; Stone, che unisce le migliori aziende del bijoux, accessori, prototipazione, semilavorati e sviluppo del prodotto.Articolato anche il programma degli incontri di formazione con le aziende che si svolgono nell’Opportunity Lounge: dallo sviluppo del prodotto alla modellistica, dalla prototipazione e campionatura fino alla produzione di ricami, accessori, bijoux, stampa e intrecci.“Solo poche settimane fa la moda artigianale ha incantato Lecco con una sfilata nel cuore della città – conclude Silvia Dozio, presidente Moda Confartigianato Imprese Lecco – a dimostrazione che il nostro territorio e le nostre aziende si stanno affermando sempre più in settori non immediatamente riconducibili al Lecchese. La nostra Associazione, grazie al lavoro degli imprenditori coinvolti e dei funzionari, è in grado di dare visibilità alle aziende del settore fashion e di supportarle nei diversi bisogni che possono esprimere, tra cui la partecipazione a eventi di alto livello come Origin Passion and Beliefs”.

Arti&Mestieri

https://www.artiemestieri1975.it/

Arti e Mestieri lavora i pellami e li trasforma in bellezza da 40 anni.Una lunga esperienza che ha portato l`azienda a livelli di eccellenza in un`arte storica del Made in Italy apprezzata in tutto il mondo. Dalla modellistica alla confezione, dal taglio alla cartellinatura, il nostro team segue tutte le fasi della produzione, prendendosi cura di ogni singolo prodotto. L`eccezionale flessibilità che caratterizza il nostro operato e l`estrema qualità di lavorazione ci permettono di rivolgerci a svariate tipologie di cliente: dal grande brand al singolo privato che richiede un solo pezzo, pensato e realizzato su misura. Ciò è possibile grazie alla competenza e alla passione che ogni giorno accompagnano il nostro saper fare. Realizzare capi e accessori unici, su misura, significa valorizzare le diverse caratteristiche dei nostri clienti. Non esiste indumento in grado di vestire al meglio chiunque. Ognuno di noi ha esigenze, sensibilità, gusti diversi: ogni volta che produciamo una giacca o un qualsiasi complemento, abbiamo ben chiari questi tre elementi. Grazie alla nostra esperienza, ove possibile interveniamo con riparazioni specifiche. Il confronto continuo con i nostri interlocutori ci permette di approfondire e migliorare le nostre tecniche di lavorazione, e, grazie a un vasto magazzino di materie prime, possiamo esaudire le più articolate e complesse richieste del cliente. Essere artigiani della pelle non significa semplicemente svolgere un lavoro. Significa viverlo. Ogni giorno.

Maribert Srl

www.maribert.it