È tutto pronto per l’apertura di Maxi Sport a Brescia in via Orzinuovi – angolo via Rieti 6, quarto punto vendita in Lombardia dell’azienda retail da 30 anni punto di riferimento nel settore Moda&Sport.

L’evento

L’obiettivo di Maxi Sport è fare vivere un’esperienza di shopping personalizzata, piacevole e gratificante grazie a uno store moderno e accogliente di 2500mq dove trova spazio un selezionato assortimento Moda&Sport di oltre 350 brand. Il tutto accompagnato da un servizio di alto livello, garantito dalla squadra di 40 Personal Shopper e Tecnici Specializzati formata da giovani ragazzi selezionati a Brescia e provincia, che sapranno individuare al meglio ogni esigenza consigliando i prodotti perfetti per ogni stile e passione sportiva. Inoltre, numerosi i servizi tecnici proposti e un ricco calendario di appuntamenti che incontra esigenze tecniche e voglia di nuove esperienze. “Siamo una grande famiglia che recentemente ha raggiunto 250 dipendenti – precisa Ester Sala -. La scelta di Brescia non è casuale: è un territorio molto simile alla Brianza, con tanti imprenditori e un animo molto vicino alle discipline sportive. Questo per noi è un passo importante, usciamo ufficialmente dalla nostra area dopo una storia lunga quasi trent’anni”. Presenti anche il vicesindaco di Brescia Laura Castelletti e l’assessore allo Sport Fabrizio Benzoni. “E’ un orgoglio che un gruppo come Maxi Sport scelga la nostra città. Le premesse sono ottime, non si tratta di uno store chiuso, bensì di una realtà che dialoga con la città”.